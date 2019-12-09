Оккупанты усиливают свои позиции на передовой. Фото: narodna-pravda.ua

По данным украинской разведки, боевики проводят интенсивные работы и совершенствуют передовые позиции, в частности, оборудуются новые огневые позиции. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Противник наращивает минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин и самодельных взрывных устройств. Для выполнения задач по установлению дополнительных минных полей сформированы специальные группы из числа военнослужащих оккупационных войск, предварительно прошли подготовку в учебных центрах на территории РФ", - говорится в сообщении.

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При минировании территорий среди боевиков возросло количество случаев гибели.

"Эти потери противник пытается оправдать деятельностью так называемых" украинских диверсионных групп "и обстрелом со стороны подразделений Объединенных сил", - отметили в МОУ.

С 2020 года в наемники ДНР и ЛНР не будут принимать людей, старше 45 лет.