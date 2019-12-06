Оккупанты перестанут принимать в наемники старших мужчин

Оккупанты хотят привлекать молодых людей. Фото: Reuters

С 2020 года в наемники ДНР и ЛНР не будут принимать людей, старше 45 лет.

Оккупанты разорвут контракты с боевиками в возрасте от 50 до 55 лет, сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

Об изменениях у оккупантов свидетельствуют данные украинской разведки.

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Российская оккупационная администрация усиливает пропагандистскую работу с молодежью и юношеством через развитие разветвленной структуры общественных организаций по образцу российской Юнармии.

4 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.