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пятница, 06 декабря 2019 14:41

Оккупанты перестанут принимать в наемники старших мужчин

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Оккупанты перестанут принимать в наемники старших мужчин
Оккупанты хотят привлекать молодых людей. Фото: Reuters

С 2020 года в наемники ДНР и ЛНР не будут принимать людей, старше 45 лет.

Оккупанты разорвут контракты с боевиками в возрасте от 50 до 55 лет, сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

Об изменениях у оккупантов свидетельствуют данные украинской разведки.

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Российская оккупационная администрация усиливает пропагандистскую работу с молодежью и юношеством через развитие разветвленной структуры общественных организаций по образцу российской Юнармии.

4 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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06
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