Оккупанты ударили в сторону Новоселовки. Какая ситуация на передовой

За прошедшие сутки, 5 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
В сторону Новоселовки Донецкой области оккупанты били из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет, сообщили в штабе ООС.
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"Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрел", - сказано в сообщении.
По состоянию на утро 6 декабря нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Россия может напасть на Украину в конце января или начале февраля.
План войны уже готов, однако Владимир Путин еще решает, нужно ли его реализовывать.
В случае нападения, российские войска будут атаковать с трех направлений – северного Крыма, через оккупированные территории на востоке и с севера. Война может начаться в конце января - начале февраля - если Украина и НАТО будут игнорировать требования президента РФ.
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