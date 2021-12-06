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понедельник, 06 декабря 2021 07:14

Оккупанты ударили в сторону Новоселовки. Какая ситуация на передовой

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Оккупанты ударили в сторону Новоселовки. Какая ситуация на передовой
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 5 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

В сторону Новоселовки Донецкой области оккупанты били из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет, сообщили в штабе ООС.

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"Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрел", - сказано в сообщении.

По состоянию на утро 6 декабря нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Россия может напасть на Украину в конце января или начале февраля.

План войны уже готов, однако Владимир Путин еще решает, нужно ли его реализовывать.

В случае нападения, российские войска будут атаковать с трех направлений – северного Крыма, через оккупированные территории на востоке и с севера. Война может начаться в конце января - начале февраля - если Украина и НАТО будут игнорировать требования президента РФ.

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