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вторник, 27 апреля 2021 08:12

Оккупанты ударили с запрещенного вооружения и ранили нашего воина. ВСУ - ответили

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Оккупанты ударили с запрещенного вооружения и ранили нашего воина. ВСУ - ответили
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 26 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня.

Один украинский воин был ранен, сообщили в штабе ООС.

В частности, враг дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем вблизи Водяного. С минометов 82-го калибра в направлении Гнутово, а у Светлодарска - еще и из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов. Неподалеку Павлополя противник дважды открывал огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В пригороде Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников с подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А у Зайцевого дважды открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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"Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное. На действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных Сил Украины открывали огонь", - рассказали в штабе.

По состоянию на утро 27 апреля зафиксировано три обстрела со стороны российско-оккупационных войск. У Водяного российские оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го калибра. Неподалеку Майорска - крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. А вблизи Талаковки - станковые противотанковые гранатометы. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Для введения режима тишины на Донбассе на Пасху осталось согласовать формулировки - после того, как прекращение огня согласовали в Трехсторонний контактной группе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Предварительно, на прошлой неделе на заседании безопасности подгруппы Трехсторонней контактной группы все стороны согласились с необходимостью введения дополнительных механизмов по усилению режима прекращения огня. 27 апреля рабочая подгруппа должна обсудить документ с учетом предложений. Если подгруппа придет к положительному выводу, его обсудят еще раз в общей ТКГ 28 апреля, после чего примут.

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Дата
27
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