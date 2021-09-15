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среда, 15 сентября 2021 08:03

Оккупанты ударили по ВСУ из запрещенного оружия

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Оккупанты ударили по ВСУ из запрещенного оружия
Сегодня утром нарушений режима прекращения огня не фиксировали. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. На все обстрелы оккупантов украинские военные открывали ответный огонь.

В результате вражеского обстрела украинский военный получил огнестрельное осколочное ранение, сообщает штаб ООС.

"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В Донецкой области в направлении поселка Пески Покровского района оккупанты обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов. Около Шумов под Горловкой враг совершил обстрел из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм и минометов 120-го калибра. А вблизи Нью-Йорка Бахмутского района Донецкой области российские наемники дважды обстреляли наших военнослужащих из станковых противотанковых гранатометов.

Сегодня утром нарушений режима прекращения огня не фиксировали.

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11 сентября на Донбассе в результате вражеского огня двое украинских военнослужащих погибли, девять - получили ранения, еще один - боевое травмирование.

В августе этого года на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда объявили всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил. Ранения получили 28 бойцов.

Пророссийские боевики ни дня не прекращали стрелять. Несколько раз открывали огонь по тыловым позициям украинских войск. Наибольший обстрел произошел 28 августа, когда артиллерией ударили по привокзальном района в Авдеевке Донецкой области. Частично сгорела база батальона, который располагался там.

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