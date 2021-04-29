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четверг, 29 апреля 2021 08:26

Оккупанты ударили из тяжелого вооружения на всех направлениях фронта. Имеем раненого

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Оккупанты ударили из тяжелого вооружения на всех направлениях фронта. Имеем раненого
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 28 апреля, было зафиксировано пятнадцать нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Имеем раненого, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В пригороде Красногоровки противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Катериновки дважды обстрелял из минометов калибра 120 мм, стрелкового оружия, ручных станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Водяного российско-оккупационные войска шесть раз открывали огонь в сторону позиций украинских защитников с минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Гнутово враг обстрелял из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. У Светлодарска оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы. Неподалеку Авдеевки - станковые противотанковые гранатометы, а у Золотого-4 - ручные противотанковые гранатометы. Из стрелкового оружия обстреливали Зайцево.

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"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь", - рассказали в штабе.

Также отметили, что вблизи Водяного враг дистанционно минировал позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

По состоянию на утро 29 апреля со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Неподалеку Опытного оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у Павлополя - еще и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска применили станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Российская Федерация вновь начнет сосредоточивать свои войска у границ Украины в конце июля в рамках подготовки к учениям "Запад-2021". Россияне вывели от 30% до 50% личного состава, однако военная техника остается "во многих местах".

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Дата
29
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