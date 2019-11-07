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четверг, 07 ноября 2019 20:39

Оккупанты убили солдата инженерного подразделения Германа Бродникова

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На Донбассе загнул 23-летний Герман Бродников - старший солдат инженерного подразделения 92 бригады им. атамана Ивана Сирко.

Боец занимался обустройством позиции, когда у него разорвалась ракета с противотанкового комплекса, сообщили на странице бригады в Facebook.

"Сегодня сведено инженерное отделение одного из механизированных батальонов бригады выполняло задачи по обеспечению лесом-булыжником свое подразделение для инженерного оборудования позиций. И в момент, когда наши собратья у ВОПу выгружали древесину, враг среди белого дня прицельно произвел два выстрела по установке ПТУР.

Автор: https://www.facebook.com/92OMBr/
  Старший солдат Герман Бродникова погиб на Донбассе
Старший солдат Герман Бродникова погиб на Донбассе

Одна ракета попала точно в машину УРАЛ, у которой и работали защитники. К большому сожалению, на месте погиб старший солдат Герман Бродников. Ему было всего 23 года. в ряды 92 ОМБр парень пришел в 2016 году. Он был от данным и славным сыном своей родины, а еще верным другом и побратимом", - пишут представители бригады.

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Еще трое армейцев получили многочисленные ранения различной степени тяжести, один из бойцов в тяжелом состоянии.

"Поверить в такое сложно, если не знать русского оккупанта-палача. Ведь никакие Минские договоренности для врага не действуют. Постоянно нарушая режим тишины, российские террористы расстреливают наших побратимов", - заявили в бригаде.

В Генеральном штабе Вооруженных сил заявляют о полной безопасности в Золотом-4.

Начальник штаба Руслан Хомчак заявил о том, что населенный пункт ни разу не обстреливали.

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