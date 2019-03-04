Утром в ООС обострения: оккупанты убили 19-летнего бойца ВСУ / фото: DW

Утром 4 марта на Донбассе российские оккупанты перешли к обстрелов опорных пунктов подразделений Объединенных сил с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

По состоянию на 12:00 ситуация остается напряженной, сообщают в штабе ООС.

На Луганском направлении противник около 8:30 выпустил три мины калибра 120 мм по нашим позициям неподалеку Зайцев.

"К большому сожалению, по состоянию на сейчас имеем потери в рядах Объединенных сил. В результате одного из вражеских обстрелов утром оборвалась жизнь одного украинского защитника 1999 года рождения", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении оккупанты в период с 6:00 утра до 9:45 осуществили четыре обстрелы.

"Наиболее длительным и мощным стал обстрел в районе Лебединского. Со стороны оккупированной Ужовка враг более трех с половиной часа вел огонь из артиллерии 122-го калибра, вооружения танка, миномета калибра 120 мм, а также противотанкового ракетного комплекса", - говорится в сообщении.

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Вблизи Водяного наши защитники насчитали на своих позициях 12 разрывов мин 120-го калибра, так же выпущенных противником со стороны Ужовка.

Еще 12 артиллерийских снарядов калибра 122 мм разорвались в районе Широкино.

Кроме того, зафиксировано активность российско-оккупационных войск возле населенного пункта Пески, где оккупанты 15 минут вели огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберного пулемета.

Командир женского танкового экипажа "ДНР" Светлана Дрюк, которую на оккупированной территории называли народным героем, перешла на сторону Украины. Светлана Дубина воевала на стороне сепаратистов с 2014 года и успела сделать головокружительную карьеру в армии "ДНР".