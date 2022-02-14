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понедельник, 14 февраля 2022 17:39

Оккупанты тяжело ранили украинского воина - ВСУ ответили

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Оккупанты тяжело ранили украинского воина - ВСУ ответили
Украинские защитники открыли ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В течение текущих суток, 14 февраля, российские боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня.

В результате враждебных действий один украинский военный получил ранения, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести", - говорится в сообщении.

Недалеко от Трехизбенки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Марьинки оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершили сброс выстрела ВОГ-17.

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Кроме того, в Донецкой области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

Украинские защитники открыли огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить обстрел и уничтожили один БПЛА противника.

На оккупированных территориях Донбасса российские наемники не пропустили наблюдателей ОБСЕ. Кроме того, оккупанты угрожали наблюдателям посадить их в тюрьму, если они не уедут.

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