Оккупанты тяжело ранили украинского воина - ВСУ ответили

Украинские защитники открыли ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В течение текущих суток, 14 февраля, российские боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня.

В результате враждебных действий один украинский военный получил ранения, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести", - говорится в сообщении.

Недалеко от Трехизбенки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Марьинки оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершили сброс выстрела ВОГ-17.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Греция обвинила военных ВСУ в смерти двух этнических греков на Донбассе

Кроме того, в Донецкой области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

Украинские защитники открыли огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить обстрел и уничтожили один БПЛА противника.

На оккупированных территориях Донбасса российские наемники не пропустили наблюдателей ОБСЕ. Кроме того, оккупанты угрожали наблюдателям посадить их в тюрьму, если они не уедут.