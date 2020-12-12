Оккупанты трижды нарушили режим "тишины"

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нету. ФОТО: Facebook

Вчера, 11 декабря, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами.

Об этом сообщает пресс служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"За прошедшие сутки, 11 декабря, задокументировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета замечено у Марьинки. А по украинским позициям неподалеку населенных пунктов Водяное и Зайцево противник открывал огонь из стрелкового оружия. Вражеские провокации не несли угрозы нашим воинам, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - рассказали в штабе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раду планируют внести закон об особом статусе ОРДЛО

О нарушении режима прекращения огня оккупантами сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

"Украинские военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - сообщают в штабе ООС.

Русские захватчики вывели на передовые позиции танки и артиллерийские подразделения 1-го и 2-го армейских корпусов. Государство-агрессор продолжает наращивать военный потенциал на Донбассе, привлекли максимальное количество личного состава артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений.