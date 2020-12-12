Оккупанты трижды нарушили режим "тишины"

 
Ексклюзивы
1/5
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 225
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 765
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 567
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4131
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4536
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1431
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 468
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3204
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 999
Фото
Все фото
5
17
8
3
4
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
&quot;С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал&quot;: как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
Почтили память погибших спецназовцев &quot;Альфы&quot;
Почтили память погибших спецназовцев "Альфы"
Квартира под Киевом, дочь в Париже: СМИ разведали, как живет &quot;минист&quot; ЛНР
Квартира под Киевом, дочь в Париже: СМИ разведали, как живет "минист" ЛНР
Артиллеристы показали всем, как надо стрелять по россиянам
Артиллеристы показали всем, как надо стрелять по россиянам
Видео
Все видео
Российские наемники в течение суток 8 раз нарушили режим прекращения огня
Российские наемники в течение суток 8 раз нарушили режим прекращения огня
Показали манипуляции мураевского телеканала о Иловайском котле
Показали манипуляции мураевского телеканала о Иловайском котле
Сутки на Донбассе была жаркими. В штабе рассказали об обстрелах и взрывах
Сутки на Донбассе была жаркими. В штабе рассказали об обстрелах и взрывах
Как прошли сутки на Донбассе
Как прошли сутки на Донбассе
Российские наемники били в сторону наших позиций. ВСУ не отвечали
Российские наемники били в сторону наших позиций. ВСУ не отвечали
Интервью
1/5
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 90
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 1485
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 999
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3231
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1953
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
11 декабря 2020
Просмотров: 279
Україна не хоче бачити і карати ворогів
Біля крамниці можна було зустріти безногого на низенькому дерев'яному візку. У ярку – назбирати нерозстріляних куль. Мама чи не щодня згадувала ...
суббота, 12 декабря 2020 09:48

Оккупанты трижды нарушили режим "тишины"

  Комментировать
Оккупанты трижды нарушили режим &quot;тишины&quot;
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нету. ФОТО: Facebook

Вчера, 11 декабря, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами.

Об этом сообщает пресс служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"За прошедшие сутки, 11 декабря, задокументировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета замечено у Марьинки. А по украинским позициям неподалеку населенных пунктов Водяное и Зайцево противник открывал огонь из стрелкового оружия. Вражеские провокации не несли угрозы нашим воинам, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - рассказали в штабе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раду планируют внести закон об особом статусе ОРДЛО

О нарушении режима прекращения огня оккупантами сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

"Украинские военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - сообщают в штабе ООС.

Русские захватчики вывели на передовые позиции танки и артиллерийские подразделения 1-го и 2-го армейских корпусов. Государство-агрессор продолжает наращивать военный потенциал на Донбассе, привлекли максимальное количество личного состава артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оккупанты трижды нарушили режим "тишины"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
декабря

Украинские военные подавили мятеж

Подросток расстрелял одноклассников

Императрица сравняла казацкую старшину в правах с дворянами

Песня The Beatles начала британское "вторжения" в Америку

Начался суд над самым кровавым маньяком Украины

Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста

Самое читаемое
Россияне проиграли войну
Россияне проиграли войну
 1 Просмотров: 11493
21 декабря наступит новая эра в истории человечества: как это повлияет на каждого из нас
21 декабря наступит новая эра в истории человечества: как это повлияет на каждого из нас
 Просмотров: 10521
Самая дорогая проститутка США подала в суд на правительство из-за карантина и потери миллионного заработка
Самая дорогая проститутка США подала в суд на правительство из-за карантина и потери миллионного заработка
3
 Просмотров: 9621
&quot;При Лукашенко нет честного суда&quot; - в Беларуси проведут Марш народного обвинения и трибунала
"При Лукашенко нет честного суда" - в Беларуси проведут Марш народного обвинения и трибунала 5 Просмотров: 6570
Хроники гололеда: подборка смешных и опасных ледовых &quot;приключений&quot; на столичных дорогах
Хроники гололеда: подборка смешных и опасных ледовых "приключений" на столичных дорогах
8
 Просмотров: 5868
Донбасс
Для Украины есть угроза со стороны Беларуси - СНБО
Для Украины есть угроза со стороны Беларуси - СНБО 1 Просмотров: 477
Оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня
Оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня Просмотров: 18
Уволили заместителя Денисовой, который избил охранника ресторана
Уволили заместителя Денисовой, который избил охранника ресторана Просмотров: 378
Российские наемники в течение суток 8 раз нарушили режим прекращения огня
Российские наемники в течение суток 8 раз нарушили режим прекращения огня
 Просмотров: 63
Показали манипуляции мураевского телеканала о Иловайском котле
Показали манипуляции мураевского телеканала о Иловайском котле
 1 Просмотров: 1863
Больше всего комментируют
17
В Минобороны не нашли вакансию для журналиста Бутусова
7
"Лучше поздно, чем это все" - Маруся Зверобой собирается на выборы
5
"При Лукашенко нет честного суда" - в Беларуси проведут Марш народного обвинения и трибунала
5
Венгрия стремится войны с Украиной
4
Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста
Голосов: 9998
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть