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пятница, 11 декабря 2020 20:21

Оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня

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Оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня
Российские наемники в течение суток трижды нарушили режим тишины. Фото: Facebook

С начала суток российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Так, в направлении украинских позиций недалеко от населенного пункта Марьинка противник вел провокационный огонь из автоматического станкового гранатомета. Об этом сообщает пресс служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что боевики также открывали огонь в районе населенных пунктов Водяное и Зайцево, применив на этих участках стрелковое оружие.

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"Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - рассказали в штабе.

Русские захватчики вывели на передовые позиции танки и артиллерийские подразделения 1-го и 2-го армейских корпусов. Государство-агрессор продолжает наращивать военный потенциал на Донбассе, привлекли максимальное количество личного состава артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений.

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