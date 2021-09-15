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среда, 15 сентября 2021 10:08

Оккупанты стягивают военную технику. Размещают возле населенных пунктов

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Оккупанты стягивают военную технику. Размещают возле населенных пунктов
На полигоне вблизи Бугаевки зафиксировали также 24 буксировочные и самоходные гаубицы. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Оккупанты размещают на Донбассе десятки танков, гаубиц, "Градов" и БМП.

Военную технику боевиков заметили вблизи населенных пунктов и на полигонах, сообщает специальная мониторинговая миссия организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"ОБСЕ зафиксировала 21 реактивную систему залпового огня "Град" в Хрустальном Луганской области. Также по линиям отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения зафиксировали 47 танков на двух полигонах в неподконтрольных правительству районах Луганской области. Из них 24 танка неустановленного типа, а также буксировочные и самоходные гаубицы боевики разместили на полигоне вблизи Бугаевки. Там же где по данным воздушного наблюдения обнаружили 66 боевых бронированных машин. Еще 23 танка боевики разместили на полигоне вблизи Круглика", - говорится в отчете от 14 сентября.

Кроме того, в поселке Долгое Луганской области боевики разместили две боевые бронированные машины.

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Обстрелы боевиков на Донбассе 11-12 сентября стали одними из самых масштабных за последние пять лет. Российские наемники перестали придерживаться подписанных в июле 2020 года договоренностей о режиме прекращения огня. За два дня на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 15 получили ранения.

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