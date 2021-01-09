Оккупанты снова нарушили режим тишины в Донбассе

Среди наших солдат боевых потерь нет. Фото: Reuters

В течение 8 января вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, передает штаб Операции Объединенных сил.

Обстрелы осуществлялись в районе Водяного (в Приазовье), Водяного (около Донецка), Талаковки, Южного.

На Приазовье противник четыре раза открывал огонь в сторону украинских позиций с различного вооружения: минометов 120-го калибра, автоматических, противотанковых станковых и подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Водяное, что у Донецка, враг несколько раз вел огонь как из гранатометов, так и из стрелкового оружия. Такое же вооружение противник использовал и вблизи Талаковки.

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Неподалеку Южного оккупанты открыли провокационный предупредительный огонь из стрелкового оружия и гранатомета в направлении, где проводились ремонтные работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка-Торецкое". Во избежание жертв, рабочую бригаду было немедленно выведены из района обстрела, работы прекращены.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

"На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали огонь. Среди наших солдат боевых потерь нет", - уверяет пресс служба ООС.

В течение 5-7 января СММ ОБСЕ зафиксировала 57 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 71 - на Луганщине.