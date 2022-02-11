Оккупанты ранили украинского военного

Военного ВСУ ранили боевики. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

В течение текущих суток, 11 февраля, российские боевики на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеских действий один украинский военнослужащий получил ранение, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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Вблизи Марьинки русские наемники привлекли беспилотный летательный аппарат. С него произвели сброс выстрела ВОГ-17. В направлении Невельского враг открывал огонь из стрелкового оружия.

В сторону Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в штабе.

5 февраля боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты применили стрелковое оружие, беспилотники, ручные и автоматические гранатометы. Двое украинских военных получили ранения. В результате обстрелов боевиков получил ранения украинский военный также 7 февраля.