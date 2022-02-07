На Донбассе получил ранение украинский воин

В результате обстрелов получил ранения украинский военный. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

В течение текущих суток, 7 февраля, российские боевики на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня.

В результате действий врага один украинский военнослужащий получил ранение, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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Недалеко от Песков оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия. Позиции защитников Пивденного российские наемники обстреливали из стрелкового оружия.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в штабе.

5 февраля боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты применили стрелковое оружие, беспилотники, ручные и автоматические гранатометы. Двое украинских военных получили ранения.