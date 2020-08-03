Оккупанты провоцировали украинских военных выстрелами из гранатометов

За прошедшие сутки оккупанты дважды провоцировали украинских военных выстрелами из ранатомета. Фото: Анна Чапала

Российские окупационные войска на Донбассе за прошлые сутки 2 августа дважды открывали огонь из гранатометов, чтобы спровоцировать украинских военных на ответ.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы Штаба операции Объединенных.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. На участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сообщили в штабе ООС.

За прошедшие сутки два провокационных выстрела совершили со стороны российско-оккупационных войск. Сначала враг совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета вблизи населенного пункта Южное. А уже через 15 минут совершил такую ​​же провокацию и неподалеку Красногоровки.

Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага, украинские воины на действия противника огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет.

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С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыло 1247 человек. В обратном направлении - 739 человек. По вине оккупантов КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое" не функционировали.

Служба внешней разведки не исключает возможности наступления сил Российской Федерации на Украину. Но этого не произойдет осенью 2020 года. Сценарий военной агрессии против Украины не ко времени для Кремля. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк.