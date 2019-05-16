Оккупанты продолжают держать тяжелое вооружение на линии отвода

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации (ОЦКК) сообщает, что российско-оккупационные войска продолжают наращивать тяжелое вооружение. Прежде всего, это самоходные гаубицы и танки. Оккупанты продолжают грубо нарушать определенные Минскими договоренностями линии отвода тяжелого вооружения.

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10 мая беспилотный летательный аппарат на неподконтрольных Украины районах зафиксировал 2 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) вблизи Веденского Донецкой области. Там размещения тяжелого вооружения и военной техники запрещено в соответствии с п. 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года.

Автор: пресс-центр ООС

Также 12 мая зафиксировали 3 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) в поле за 700 м от жилых домов в Петровском районе Донецка. 13 мая наблюдали 19 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) вблизи Хрустального неподалеку Луганска. Кроме того, 2 буксируемые миномета (2Б9 "Волошка", 82мм) в населенном пункте Ирмино к западу от Луганска; и одну РСЗО (БМ-21) в населенном пункте Брянка к юго-западу от Луганска.

Автор: пресс-центр ООС

12 мая беспилотник зафиксировал 9 ББМ БМП-1, стоявших во дворе жилого дома села Новоласпа Донецкой области и 12 бронетранспортеров, 4 бронированные ремонтно-эвакуационные машины, 6 БМП-1 и одну бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) в Ленинском районе Донецка. Там беспилотник зафиксировал также корпуса 24 БМП/БТР и 23 танков.

Автор: пресс-центр ООС

"Такие действия оккупационной администрации и вооруженных формирований РФ в очередной раз демонстрируют устойчивое игнорирование и нежелание соблюдать Минские договоренности", - отмечает украинская сторона СЦКК.

Готовность сил и средств операции Объединенных сил к выполнению задач по назначению на земле, в воздухе и на воде продемонстрировали на фотографиях на странице Генерального штаба ВСУ. Gazeta.ua предлагает подборку самых ярких фотографий с "жизнь" боевой техники украинских военнослужащих.