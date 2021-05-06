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четверг, 06 мая 2021 17:22

Оккупанты прицельно ударили по позициям ВСУ у Новотроицкого. Есть потери

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Оккупанты прицельно ударили по позициям ВСУ у Новотроицкого. Есть потери
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Сегодня, 6 мая, вооруженные формирования Российской Федерации прицельно обстреляли позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку от Новотроицкого.

В результате один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Спасти жизнь воину не удалось. Еще один воин ранен, сообщили в штабе ООС.

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"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника. Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Защитнику оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого тяжелое", - рассказали в штабе.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

У украинских границ до сих пор остаются более 80 тыс. российских военных. Россия отвела от границ лишь несколько тысяч военнослужащих.

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Дата
06
мая

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