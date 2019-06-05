Оккупанты попросили Зеленского о помощи

Террористы написали требования к Зеленскому в обращении. Фото: www.rbc.ua

Протокол собрания ДНР, где указали новые требования к Украине от террористов "республики" опубликовали в сети.

Украинский журналист Денис Казанский изложил документы в Twitter.

Он сделал скриншоты со страницы одного из основателей ДНР Александра Ходаковского.

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"Ходаковский изложил вроде методички, по которой необходимо работать ДНРивцам. Холопам теперь предписано писать челобитные Зеленскому и проситься назад в Украину. 2014-го развели с псевдореферендумом, а теперь уже и с таким цирком не хотят заморачиваться. Просто всех нагнули", - отметил он .

В "обращении" к президенту Владимиру Зеленскому террористы требовали: прекратить обстрелы, вернуть пенсии, дать право говорить на русском языке, позволить Донбассу интеграцию с Россией, дать возможность развивать экономику и защищаться собственной милицией.

Президент Владимир Зеленский планирует обсудить с олигархами введение их инвестиций на Донбасс.