Зеленский собирает олигархов по вопросу Донбасса

Зеленский уже встречался с Пинчуком, других фамилий не назвал. Фото: ukrinform.ua

Президент Владимир Зеленский планирует обсудить с олигархами введение их инвестиций в Донбасс.

Об этом глава государства сказал журналисту "1+1" в Брюсселе.

"С большим бизнесом мы собираемся встретиться в июне и будем говорить о развитии Донбасса. У нас есть план, мы предлагаем бизнесу инвестировать в Донбасс, инвестировать в инфраструктуру Донбасса, потому что Донбасс обязательно вернется и кто-то этим должен заниматься...

Я по очереди встречаюсь со всеми олигархами. Встречался с Пинчуком. Встречался с... их не так много, кто-то еще приезжал к нам, уже не помню. Некоторые политики приезжали, они тоже олигархи, но не будем говорить о них", - сказал Зеленский.

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Олигарх Виктор Пинчук посещал Администрацию президента. Он приезжал со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, которому президент предложил возглавить Трехстороннюю контактную группу на переговорах в Минске.