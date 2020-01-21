Оккупанты палят на смерть: сообщили о потерях на фронте

20 января 2019 на российско-украинской войне погиб один украинский воин. Фото: tva.ua

20 января вооруженные формирования России 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностям 120-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения.

5 обстрелов по нашим позициям открывали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Также пятом - врайоне ответственности ОТГ "Север".

В Луганской области погиб боец 72-й бригады Александр Слободанюк. До войны жил в городе Первомайск Николаевской области.