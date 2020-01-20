Цена "мира": в Луганской области россияне убили Александра Слободанюка

 
Ексклюзивы
1/5
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 567
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 756
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 567
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3312
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 891
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1503
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 837
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 648
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 8721
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 405
Фото
Все фото
9
17
4
6
14
Зеленский вместе с семьями почтил погибших киборгов
Зеленский вместе с семьями почтил погибших киборгов
Как празднуют Крещение украинские военные на Донбассе
Как празднуют Крещение украинские военные на Донбассе
Боевики разрушили башню Донецкого аэропорта
Боевики разрушили башню Донецкого аэропорта
&quot;Я – Волноваха&quot;: годовщина расстрела террористами ДНР автобуса с гражданскими
"Я – Волноваха": годовщина расстрела террористами ДНР автобуса с гражданскими
Денис Лисицкий дважды выиграл грант на собственное дело
Денис Лисицкий дважды выиграл грант на собственное дело
Видео
Все видео
Марко Паславский: миллионер, который ушел на фронт
Марко Паславский: миллионер, который ушел на фронт
Киборги: сегодня Украина чтит защитников ДАПа
Киборги: сегодня Украина чтит защитников ДАПа
Голливудские звезды "снялись" в ролике в поддержку Украины
Голливудские звезды "снялись" в ролике в поддержку Украины
Задержали лиц, которые незаконно приплыли из ЛНР в Украину за соцвыплатами
Задержали лиц, которые незаконно приплыли из ЛНР в Украину за соцвыплатами
Насильники, убийцы, и воришки – кого отдали россиянам
Насильники, убийцы, и воришки – кого отдали россиянам
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 450
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1458
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2925
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2097
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2916
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
20 января 2020
Просмотров: 54
Тато знав
"Ось прийдуть молоді! – іноді згадую слова одного літератора-депутата. – Вони будуть інші!" Пам'ятається, йшлося щось за мову, якою той, ...
понедельник, 20 января 2020 16:58

Цена "мира": в Луганской области россияне убили Александра Слободанюка

  Комментировать

В Луганской области погиб боец 72-й бригады Александр Слободанюк.

Трагедия произошла 19 января, сообщает Цензор.нет.

Александра застрелил российский боевик.

Автор: Цензор.Нет
  Мужчину застрелил российский военный
Мужчину застрелил российский военный

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пристайко будет просить помощи из-за российских обстрелов

До войны Слободанюк жил в городе Первомайск Николаевской области.

Дату прощания обнародуют позже.

18 января от пули оккупантов в бою за Украину погиб воин 72-й бригады Черных Запорожцев старший солдат 32-летний Валерий Закусило.

У бойца остались жена и двое дочерей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Цена "мира": в Луганской области россияне убили Александра Слободанюка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
января

Не устоял бетон - как киборги стали символом несокрушимости

Самое читаемое
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
10
 Просмотров: 43840
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
9
 1 Просмотров: 21808
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в &quot;Борисполе&quot;
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в "Борисполе"
16
 Просмотров: 20200
В Украине станет сложнее продать автомобиль
В Украине станет сложнее продать автомобиль Просмотров: 19395
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в &quot;Борисполе&quot; прощаются с жертвами катастрофы
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в "Борисполе" прощаются с жертвами катастрофы
9
 Просмотров: 17010
Донбасс
Зеленский напомнил председателю ОБСЕ о его обязанностях
Зеленский напомнил председателю ОБСЕ о его обязанностях Просмотров: 396
Донецк можно освободить силовым путем - Кривонос
Донецк можно освободить силовым путем - Кривонос 1 Просмотров: 909
Собирал данные об армии и офицеров: СБУ захватила российского шпиона
Собирал данные об армии и офицеров: СБУ захватила российского шпиона Просмотров: 801
Пристайко будет просить помощи из-за российских обстрелов
Пристайко будет просить помощи из-за российских обстрелов 2 Просмотров: 522
Россия не прекратила стрелять. Но Зеленский об этом молчит
Россия не прекратила стрелять. Но Зеленский об этом молчит 1 Просмотров: 765
Больше всего комментируют
4
"С разным оттенком слабости" - политолог об Украине за Порошенко и Зеленского
2
Пристайко будет просить помощи из-за российских обстрелов
2
Делами против Порошенко власть отвлекает внимание - Герасимов
1
Авиакатастрофа Boeing 737: эксперт объяснил, как Украине нужно действовать с Ираном
1
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Голосов: 5312
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua