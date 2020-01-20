Цена "мира": в Луганской области россияне убили Александра Слободанюка

Больше всего комментируют

Больше всего комментируют

У бойца остались жена и двое дочерей.

18 января от пули оккупантов в бою за Украину погиб воин 72-й бригады Черных Запорожцев старший солдат 32-летний Валерий Закусило.

До войны Слободанюк жил в городе Первомайск Николаевской области.

Авторизация

Если вы новый читатель, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Также, вы можете войти по своим аккаунтом в соцсетях: