Цена "мира": в Луганской области россияне убили Александра Слободанюка

В Луганской области погиб боец 72-й бригады Александр Слободанюк.
Трагедия произошла 19 января, сообщает Цензор.нет.
Александра застрелил российский боевик.
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До войны Слободанюк жил в городе Первомайск Николаевской области.
Дату прощания обнародуют позже.
18 января от пули оккупантов в бою за Украину погиб воин 72-й бригады Черных Запорожцев старший солдат 32-летний Валерий Закусило.
У бойца остались жена и двое дочерей.
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