Назвали имя бойца, которого убили российские оккупанты

В воина остались жена и двое дочерей. Фото: Facebook.

18 января от пули оккупантов в бою за Украину погиб воин 72-й бригады Черных Запорожцев старший солдат 32-летний Валерий Закусило.

В бойца остались жена и двое дочерей.

"Командование и личный состав бригады Черных Запорожцев благодарны за службу Валерию и выражает слова соболезнования в связи с невосполнимой утратой жене Надежде, дочерям Анджелине и Адель, родным и близким нашего воина", - говорится в сообщении на странице бригады в Facebook.

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19 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.