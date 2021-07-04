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воскресенье, 04 июля 2021 19:35

Оккупанты обстреляли украинские позиции, есть погибший

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Оккупанты обстреляли украинские позиции, есть погибший
Боевики 5 раз открывали огонь. Фото: slovoidilo

С начала суток на Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня.

Вблизи Водяного российско-оккупационные войска дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Об этом сообщает штаб ООС.

У Авдеевки враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреляли наши позиции с станковых противотанковых гранатометов.

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Неподалеку Березовой оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Российские оккупанты обстреляли из автоматических станковых гранатометов украинских защитников недалеко от поселка Широкино в Мариупольском районе Донецкой области. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения.

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