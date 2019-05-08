Оккупанты обстреляли Троицкое

Фото: пресс-центр ООС

Мобильная группа украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон зафиксировала 2 обстрела Троицкого Попаснянского района Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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Утром 6 мая вооруженные формирования РФ с направления Калиново обстреливали населенный пункт с применением миномета калибра 120 мм. Во время работы мобильной группы ОЦКК в 15:20 оккупанты совершили еще один обстрел этой территории.

Мины повредили фасадную стену школы и образовали две воронки. Пострадавших в результате обстрела нет.

Украинская сторона ОЦКК осуждает действия оккупационной администрации и вооруженных формирований России относительно обстрелов населенных пунктов. Это ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.

Действия оккупационной администрации свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют сознательное невыполнение Минских договоренностей.

Украинские военные отвоевали у оккупантов на Донбассе новые территории. При этом им удалось успешно отстоять земли.