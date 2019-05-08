Бой длился 13 ч - ВСУ отбили новые позиции на Донбассе

За каждого нашего раненого агрессор ответит сполна, - Власенко. Фото: из открытых источников

Украинские военные отвоевали у оккупантов на Донбассе новые территории. При этом им удалось успешно отстоять земли.

Об этом сообщил командир 46 батальона Вооруженных сил "Донбасс-Украина" подполковник Вячеслав Власенко с позывным "Филин".

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Речь идет о территориях в районе Новозвановки Луганской области.

"Отвоевать у врага новые территории - это половина дела. Главное - удержать наши. 13 часов непрерывного вражеского обстрела 120-мм минометами и ПТУР, гаубицами и НОНА-К 152 мм, танками и снайперскими комплексами.

Удержались! Не только удержали свои позиции, но и дали мощный огневой ответ противнику.

За каждого нашего раненого агрессор ответит сполна. Это я вам гарантирую", - написал Власенко.

Украинские бойцы нанесли сокрушительный удар по боевикам в районе поселка Зайцево на Донбассе.