Бой длился 13 ч - ВСУ отбили новые позиции на Донбассе

Украинские военные отвоевали у оккупантов на Донбассе новые территории. При этом им удалось успешно отстоять земли.
Об этом сообщил командир 46 батальона Вооруженных сил "Донбасс-Украина" подполковник Вячеслав Власенко с позывным "Филин".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "бригаде 200" пополнение: показали фото ликвидированного боевика
Речь идет о территориях в районе Новозвановки Луганской области.
"Отвоевать у врага новые территории - это половина дела. Главное - удержать наши. 13 часов непрерывного вражеского обстрела 120-мм минометами и ПТУР, гаубицами и НОНА-К 152 мм, танками и снайперскими комплексами.
Удержались! Не только удержали свои позиции, но и дали мощный огневой ответ противнику.
За каждого нашего раненого агрессор ответит сполна. Это я вам гарантирую", - написал Власенко.
Украинские бойцы нанесли сокрушительный удар по боевикам в районе поселка Зайцево на Донбассе.
Комментарии