Оккупанты обстреляли позиции Украинской вблизи Марьинки

Сегодня, во время брифинга представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк сообщил, что российско-оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Марьинка Донецкой области.
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"Сегодня, 25 ноября, в 11.30 по направлению от микрорайона Трудовская оккупированного Донецкая российско-оккупационные войска начали обстрел по нашим защитникам Марьинки из стрелкового оружия", - сообщил он.
По данным представителя, потерь среди украинских военных нет.
В сети появились свежие фото из прифронтовой зоны и участков, где прошло разведения сил.
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