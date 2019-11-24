 
Ексклюзивы
1/5
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 567
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 7461
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
5 Просмотров: 1296
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 873
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 657
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 846
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5733
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2340
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2232
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1764
Фото
Все фото
6
4
43
4
6
Как выглядит прифронтовая зона и Золотое-4 сейчас: свежие фото
Как выглядит прифронтовая зона и Золотое-4 сейчас: свежие фото
Показали, как украинские танкисты учатся атаковать врага
Показали, как украинские танкисты учатся атаковать врага
З апельсинами і сучасним спортзалом - як живуть десантники у військовій частині
З апельсинами і сучасним спортзалом - як живуть десантники у військовій частині
Боевики обстреляли грузовик военных - есть пострадавшие
Боевики обстреляли грузовик военных - есть пострадавшие
Дети лежат в палате с тараканами - показали детскую больницу в ЛНР
Дети лежат в палате с тараканами - показали детскую больницу в ЛНР
Видео
Все видео
Зеленский показал, как строили мост в Станице Луганской
Зеленский показал, как строили мост в Станице Луганской
На блокпосту задержали наемника ЛНР
На блокпосту задержали наемника ЛНР
В ДНР взорвали местного бизнесмена
В ДНР взорвали местного бизнесмена
Назвали сумму, которую заплатили за мост в Станице Луганской
Назвали сумму, которую заплатили за мост в Станице Луганской
Украинская армия получила новые бронированные автомобили "Новатор"
Украинская армия получила новые бронированные автомобили "Новатор"
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5733
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2340
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2232
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1233
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1188
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 ноября 2019
Просмотров: 531
Сама винна
Побачити синці на тілі Оксани майже неможливо – їх не видно під одягом. Уперше я помітила сліди побоїв знайомої у басейні, куди разом ходили. ...
воскресенье, 24 ноября 2019 14:04

Как выглядит прифронтовая зона и Золотое-4 сейчас: свежие фото
6

  Комментировать

В сети появились свежие фото из прифронтовой зоны и участков, где прошло разведения сил.

В Екатериновке, Золотом-4 и хуторе Свободном местным оказывают необходимую помощь, сообщил в Facebook координатор гуманитарной миссии "Подснежник" Евгений Каплин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разведение войск в фото: возмущенные украинцы и счастливы враги

"Посетил прифронтовые Катериновку, включая участок разведения сил и средств №2, Золотое-4 и хутор Свободный. Мирным жителям этих населенных пунктов продолжает оказываться помощь материалами для экстренных ремонтов жилья, помощь в восстановлении инфраструктуры, индивидуальная финансовая помощь в сфере защиты, социальное сопровождение в восстановлении документов и установления инвалидности, помощь жертвам мин и взрывоопасных пережитков войны", - сказано в сообщении.

Прифронтовые зоны и участки, где прошло разведение сил
Фото: facebook.com/evgeny.kaplin
Прифронтовые зоны и участки, где прошло разведение сил
Прифронтовые зоны и участки, где прошло разведение сил
Прифронтовые зоны и участки, где прошло разведение сил
Прифронтовые зоны и участки, где прошло разведение сил

Боевики открыли огонь в пределах участка разведения №3 в районе Петровского. Это сделано с целью дискредитировать ВСУ в глазах местного населения и мирового сообщества.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как выглядит прифронтовая зона и Золотое-4 сейчас: свежие фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
ноября

Я сплю со своими кошками, но какое это имеет отношение к моей музыке? - Фредди Меркьюри

Книгу о происхождении видов раскупили за два дня

Самое читаемое
Поймали с поличным: показали смешные фото животных-разбойников
Поймали с поличным: показали смешные фото животных-разбойников
26
 Просмотров: 45622
Фотограф Брижит Карнохан: &quot;мир сосредоточен на любви&quot;
Фотограф Брижит Карнохан: "мир сосредоточен на любви"
22
 Просмотров: 26749
Открыли первый в мире музей вагины
Открыли первый в мире музей вагины
15
 1 Просмотров: 18126
Пропавшего мужчину нашли закопанным в поле
Пропавшего мужчину нашли закопанным в поле
3
 Просмотров: 13104
Гороскоп на 23-24 ноября: как и с кем провести эти выходные
Гороскоп на 23-24 ноября: как и с кем провести эти выходные
 Просмотров: 10872
Донбасс
Украина не сможет выйти из минских соглашений - эксперт
Украина не сможет выйти из минских соглашений - эксперт Просмотров: 225
Зеленский показал, как строили мост в Станице Луганской
Зеленский показал, как строили мост в Станице Луганской
 Просмотров: 135
Показали, как украинские танкисты учатся атаковать врага
Показали, как украинские танкисты учатся атаковать врага
4
 Просмотров: 189
ВСУ "покошмарили" боевиков: украинский офицер рассказал о потерях
ВСУ "покошмарили" боевиков: украинский офицер рассказал о потерях Просмотров: 1251
С оккупированных территорий незаконно пытались ввезти 600 тысяч гривен
С оккупированных территорий незаконно пытались ввезти 600 тысяч гривен 1 Просмотров: 153
Больше всего комментируют
5
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
3
Зеркаль объяснила, почему возвращение кораблей не означает выполнения Россией решения трибунала
3
Скороход и Поляков хотят создать в Раде новую депутатскую группу
1
Сила ботанічна
1
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Голосов: 3897
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua