Как выглядит прифронтовая зона и Золотое-4 сейчас: свежие фото

В сети появились свежие фото из прифронтовой зоны и участков, где прошло разведения сил.

В Екатериновке, Золотом-4 и хуторе Свободном местным оказывают необходимую помощь, сообщил в Facebook координатор гуманитарной миссии "Подснежник" Евгений Каплин.

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"Посетил прифронтовые Катериновку, включая участок разведения сил и средств №2, Золотое-4 и хутор Свободный. Мирным жителям этих населенных пунктов продолжает оказываться помощь материалами для экстренных ремонтов жилья, помощь в восстановлении инфраструктуры, индивидуальная финансовая помощь в сфере защиты, социальное сопровождение в восстановлении документов и установления инвалидности, помощь жертвам мин и взрывоопасных пережитков войны", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/evgeny.kaplin

Боевики открыли огонь в пределах участка разведения №3 в районе Петровского. Это сделано с целью дискредитировать ВСУ в глазах местного населения и мирового сообщества.