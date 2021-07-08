Оккупанты обстреляли позиции украинских бойцов: есть раненые

Российско-оккупационные войска 8 июля нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они совершили обстрел украинских позиций.

Один из бойцов получил пулевое ранение, сообщает оперативно-тактическая группировка "Схід".

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Раненому военному оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка.

7 июля российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения. Его доставили в больницу, состояние удовлетворительное.