Оккупанты обстреляли деревню. Погиб пенсионер

От обстрелов боевиков погиб пенсионер. Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

На Донбассе в результате обстрелов оккупантов погиб житель села Новоселовка Вторая Ясиноватского района Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"Трагическая весть из села Новоселовка Вторая Очеретинской общины: в результате враждебного обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения", - написал глава области.

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Он добавил, что на место выехали правоохранители для выяснения обстоятельств.

10 августа вооруженные формирования России 16 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Трое военных получили огнестрельные осколочные ранения. Один умер в госпитале. Два других находятся в больнице, их состояние удовлетворительное.