Оккупанты не отвели две системы залпового огня вблизи Миусинска

Миссия ОБСЕ обнародовала очередной отчет. Фото: Укринформ

СММ ОБСЕ обнаружила на оккупированной территории Донбасса две реактивные системы залпового огня (РСЗО), которые были размещены с нарушением линий отвода.

"На основе доступных Миссии данных воздушного наблюдения выявлено 2 реактивные системы залпового огня, размещенные с нарушением линий отвода на полигоне близ н. п. Миусинск (неподконтрольный правительству, 62 км к юго-западу от Луганска)", - говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Кроме того, за пределами выделенных мест хранения СММ зафиксировала 79 единиц вооружения на 2 полигонах на временно оккупированных районах Луганской области.

Среди этого вооружения было, в частности, 20 танков.

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На оккупированной территории между Петровским и Стилой появился знак с предупреждением о минном поле. Ранее на этом месте лежал пакет с противопехотными минами.