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воскресенье, 04 апреля 2021 09:01

Оккупанты наращивают обстрелы, в ход идут минометы и противотанковые гранатометыозиции

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Оккупанты наращивают обстрелы, в ход идут минометы и противотанковые гранатометыозиции
Украинские военнослужащи и соблюдают режим прекращения огня. Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation/facebook

За прошедшие сутки, 3 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб один военнослужащий.

Об этом сообщает ООС.

Противники осуществляли обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем вблизи населенных пунктов Авдеевка,Гнутово, Широкино и Водяное, что на Приазовье.

В районе оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Пески, российские оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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"За прошедшие сутки, поблизости с населенным пунктом Шумы, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве в результате которого, боевое травмирования несовместимо с жизнью получил военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 4 апреля, со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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