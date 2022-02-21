Оккупанты наращивают обстрелы: сообщили последние новости с передовой

Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток, 21 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз обстреляли позиции ВСУ. Все – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет, сообщили в штабе ООС.

Под огонь артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм дважды попала Талаковка.

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Из минометов калибра 120 мм враг бил по Пищевику, дважды по Водяному и Красногоровке.

Из артиллерии калибра 152 мм оккупанты накрыли Мемрик и Станицу Луганскую.

Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.

За прошедшие сутки, 20 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 80 нарушений. 72 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Под обстрелы из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали 39 населенных пунктов. В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное.