На Донбассе путинские наемники ранили бойца ВСУ

Российские наемники ранили бойца Вооруженных Сил Украины. Фото: УП

По состоянию на 12:00 20 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировали 30 нарушений перемирия.

В частности, 26 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщили в штабе ООС во время прямого включения брифинга по оперативной ситуации в районе проведения операции.

В результате обстрелов один военный Вооруженных сил получил осколочные ранения и находится в лечебном учреждении.

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Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.

За прошедшие сутки, 19 февраля, российско-оккупационные войска на Донбассе 136 раз открывали огонь. В частности, 116 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов двое украинских военных погибли. Четверо воинов получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях. Один военнослужащий получил боевое травмирование.