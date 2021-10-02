Оккупанты на передовой били из минометов и пулеметов: есть раненый

Сообщили последние новости Донбасса. Фото: РБК

В течение суток 2 октября боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

В районе Новозвановки оккупанты совершили прицельный обстрел наших позиций из минометов 120-го калибра, артиллерии 122-го калибра и ручных противотанковых гранатометов.

В районе Марьинки наемники применили минометы 120-го и 82-го калибра. В сторону Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.

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У Золотого-4 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов по позициям наших бойцов.

Возле Светлодарска оккупанты стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Зайцево наши бойцы попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов.

Возле Новоселовки-2, Новотошковское и Новолуганское боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

В Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника, предположительно "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов оккупантов один украинский боец получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.

1 октября на Донбассе российские оккупанты 14 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, пять раз враг применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный разрешил военным в зоне боевых действий на Донбассе вновь открывать ответный огонь по боевикам РФ без согласования с руководством. Залужный приказом избавил военных от необходимости заполнять лишнюю документацию. Командирам разрешили применять все доступное вооружение.