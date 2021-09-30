Оккупанты на Донбассе убили украинского воина

С начала суток путинские наемники трижды нарушили режим тишины. Один военный погиб. Фото: president.gov.ua

По состоянию на 11:00 30 сентября российские оккупанты на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный погиб.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Возле Новотошковского оккупанты совершили прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Каменки стреляли с артиллерии калибра 122 мм.

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Кроме того, боевики совершили обстрел в сторону Попасной из автоматических станковых гранатометов. Один раз враг применил запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

"На действия противника наши военнослужащие открывали огонь, чем заставили врага прекратить обстрелы. Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными", - добавили в сообщении.

26 сентября во время выполнения боевой задачи на Донбассе погиб старший солдат, командир боевой машины 54-й отдельной механизированной бригады 49-летний Виктор Молостовый. За прошедшие сутки, 29 сентября, вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди наших воинов не было.