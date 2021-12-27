Оккупанты на Донбассе тяжело ранили двух украинских военных

За сутки 26 декабря со стороны вооруженных формирований России зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня.
Одно – с начала текущих суток. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.
В направлении Южного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем.
Вблизи Талаковки оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.
По состоянию на 7.00 27 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня.
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В направлении Нью-Йорка оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов двое военных Вооруженных сил Украины получили ранения, состояние их здоровья тяжелое.
СММ ОБСЕ зафиксировала в ОРДЛО колонны российских грузовиков и военную технику. В частности, наблюдатели зафиксировали колонну из семи грузовиков с российскими номерными знаками и надписями "гуманитарная помощь" на окраине Макеевки. Грузовики ехали в сопровождении трех автомобилей и "скорой", все - с табличками "ДНР".
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