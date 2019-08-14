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среда, 14 августа 2019 05:54

Оккупанты на Донбассе стянули десятки "Градов" и тяжелое вооружение на опасное расстояние - ОБСЕ

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Оккупанты на Донбассе стянули десятки &quot;Градов&quot; и тяжелое вооружение на опасное расстояние - ОБСЕ
ОБСЕ рассказала о российских войсках в Донбассе. Фото: Сегодня

10 августа на оккупированной Луганщине СММ ОБСЕ зафиксировала 29 реактивных систем залпового огня "Град", размещенных с нарушением линий отвода.

"10 августа БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 7 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21" Град ", 122 мм) на полигоне у н. п. Миусинск (62 км юго-западнее Луганска) 2 буксируемые гаубицы (2А65 "Мста-Б", 152 мм) у н. п. Ольховка (40 км к востоку от Донецка) и 22 РСЗО (БМ-21) вблизи н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска ) ", - говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Все это вооружение разместили с нарушением линий отвода, определенных Минским договоренностями.

Также на оккупированном Донбассе зафиксировали десятки единиц тяжелого вооружения, "расположенного по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения".

10 августа беспилотник СММ дальнего радиуса действия обнаружил "20 танков (неустановленного типа) на полигоне у н. п. Круглик (31 км юго-западнее Луганска)", еще три танка (вероятно Т-64) находились у Хрустального. Кроме того, 5 самоходных гаубиц (2С1), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм) и 8 танков (неустановленного типа) было обнаружено на полигоне у Миусинска, сообщили в миссии ОБСЕ.

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Между тем боевики со своим блокпостом до сих пор стоят за мостом в Станице Луганской. Согласно договоренностям, ни поста, ни оккупантов там не может быть. После разведения войск на позиции нет ни пограничников, ни армейцев. Также несмотря на договоренности, украинских ГСЧСников к разминированию разрушенного моста оккупанты не допускают.

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  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
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