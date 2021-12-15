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среда, 15 декабря 2021 01:04

Оккупанты на Донбассе ранили украинского военного

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Оккупанты на Донбассе ранили украинского военного
Ранили военнослужащего на Донбассе. Фото: Укринформ

Вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим тишины на Донбассе.

В результате обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение, в Facebook сообщила Оперативно-тактическая группировка "Восток".

После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего - средней тяжести.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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Президент страны-агрессора России Владимир Путин назвал провокационным вопрос о том, возможно ли нападение РФ на Украину. Глава Кремля утверждает, что Россия – "миролюбивое государство".

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