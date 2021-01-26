Оккупанты на Донбассе ранили украинского военного

Боевики ранили украинского военного на Донбассе. Фото: Facebook

На Донбассе в результате обстрела боевиков один военнослужащий ВСУ получили ранения.

Военному оказали медицинскую помощь. Его состояние тяжелое. Об этом сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе.

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"Около 19.00 в результате обстрела противником наших позиции в районе Попасной ранения получил воин Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

С начала суток на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Так, недалеко Авдеевки враг открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.