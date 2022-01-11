Россия наращивает боевую готовность своих войск в Донбассе. Фото: REUTERS

С 10 января оккупанты на Донбассе приводят войска в боевую готовность.

Также доукомплектовывают воинские части, сообщает пресс-служба главного управления разведки Минобороны.

"В армейских корпусах начали мероприятия недели боевой и мобилизационной готовности, в рамках которых запланированы сборы с резервистами", - говорится в сообщении.

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Также доукомплектовывают воинские части оперативной группировки российских оккупационных войск мобилизационными ресурсами, проверяют работу развернутых пунктов приема личного состава и военной техники.

В усиленном режиме разыскивают лиц, которые считаются приписным личным составом районных военных комиссариатов и уклоняются от сборов.

Армия Украины стала сильнее, чем была в 2014 году. Однако самостоятельно остановить страну-агрессора Россию в случае ее полномасштабного нападения не сможет. Причина - нехватка вооружения и финансирования. В случае войны только предоставление современного оружия от западных партнеров может обеспечить Украине защиту, считает издание.