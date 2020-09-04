Оккупанты молчат, но обступил пожар: что происходит на передовой

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

За прошедшие сутки, 3 сентября, по всей линии фронта наблюдалась тишина. Фактов нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было.

С начала текущих суток, 4 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Об этом сообщили в штабе ООС.

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"Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. Также в районе проведения операции выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил. В частности, сейчас идет ликвидация пожаров, что возникли в Донецкой и Луганской областях. Подразделения Вооруженных Сил Украины вместе с пожарными ГСЧС участвуют в тушении огня вблизи населенных пунктов Валуйское, Станица Луганская, Лопаскино, Лобачево, Попасная, Новоалександровка, Трехизбенка", - сказано в сообщении.

В прифронтовых районах саперы Объединенных сил разминировали более 10 га территории и передали на уничтожение 142 взрывоопасных предмета.

С начала объявленного 27 июля перемирие на Донбассе Наблюдательный мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала более 800 нарушений режима прекращения огня. Среди них - взрывы, обстрелы ракетами и из стрелкового оружия.