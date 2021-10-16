Оккупанты использовали запрещенное оружие на Донбассе

Боевики стреляли из запрещенного Минскими договоренностями оружия. Фото: ООС

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины.

За прошедшие сутки, 16 октября, оккупанты 11 раз нарушили режим тишины. В частности, четыре раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, информирует штаб ООС.

В направлении Луганского российские наемники совершили два обстрела из гранатометов различных систем.

В сторону Новотошковского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

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У Красногоровки враг дважды стрелял из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганское противник дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Крымского оккупанты применили минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.

У Широкино наемники открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Марьинки вражеский огонь вели из минометов 82-го калибра, а в районе Светлодарска со станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Украинские защитники открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов.

15 октября на Донбассе зафиксировали восемь нарушений режима прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения. Президент Владимир Зеленский посетил Донецкую и Луганскую области. Глава государства побывал на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции объединенных сил.