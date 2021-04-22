Оккупанты бьют из тяжелого вооружения. Военные рассказали о самых горячих точках

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 21 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Неподалеку Песков и Южного российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра и противотанкового ракетного комплекса, а у Шумов и Первомайска из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новгородского били из боевой машины пехоты, а у Каменки - со станковых противотанковых гранатометов. В районе Красногоровки обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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По состоянию на утро 22 апреле зафиксировано три обстрела со стороны российско-оккупационных войск. В частности, неподалеку от Южного - из минометов 120-го калибра, у Зайцево - из минометов калибра 82 мм. Вблизи Песков - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

С начала 2021 года на передовой погибли 30 украинских солдат. Большинство - от снайперского огня. Однако воины ВСУ имеют приказ не реагировать на любые провокации, говорит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. К сожалению, другая сторона делает все возможное, чтобы их провоцировать.