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воскресенье, 11 июля 2021 10:23

Оккупанты бьют из противотанковых гранатометов

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Оккупанты бьют из противотанковых гранатометов
В течение 10 июля оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Били из противотанковых и автоматических станковых гранатометов. ФОТО: facebook.com/otueast

В течение 10 июля оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевых потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщают в сводке штаба Операции объединенных сил.

"Вблизи Мироновского оккупанты применяли артиллерийские системы калибра 122-мм. Недалеко от населенного пункта Водяное, что возле Донецка, противник открывал огонь из минометов 120-го калибра. Вблизи Водяного, что на Приазовье, враг дважды совершал обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм и гранатометов различных систем. Неподалеку Широкино российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра. В направлении Светлодарска враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В районе населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших защитников из минометов 82-го калибра. Неподалеку Золотого-4 противник применял противотанковый ракетный комплекс ", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

По состоянию на 7 часов утра, 11 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

За 9 июля боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела погиб один украинский военный. Еще в трех ранения. Травмированных бойцов доставили в больницу. Один военный получил ранения, еще двое - боевые травмы. Их состояние удовлетворительное.

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Дата
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