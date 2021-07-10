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суббота, 10 июля 2021 16:35

Оккупанты убили воина Владимира Яськива
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Вчера на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб старший солдат Владимир Яськив.

Трагедия произошла во время выполнения боевого задания близ населенного пункта Золотое. Об этом сообщает пресс-служба 24 ОМБр имени короля Даниила.

"Во время смены позиции старшим солдатом Яськивом произошло непоправимое... вражеский снайпер смертельно ранил Владимира. Характер ранения оказался несовместимым с жизнью", - говорится в сообщении.

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Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца ООС. Фото: facebook.com/24th.brigade
Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца ООС. Фото: facebook.com/24th.brigade
Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца ООС. Фото: facebook.com/24th.brigade

Яськив Владимир Богданович родился 29 июля 1977 года и был родом из поселка Большие Борки Тернопольской области.

За 9 июля боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела погиб один украинский военный. Еще в трех ранения.

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