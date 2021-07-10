Оккупанты убили воина Владимира Яськива

Вчера на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб старший солдат Владимир Яськив.

Трагедия произошла во время выполнения боевого задания близ населенного пункта Золотое. Об этом сообщает пресс-служба 24 ОМБр имени короля Даниила.

"Во время смены позиции старшим солдатом Яськивом произошло непоправимое... вражеский снайпер смертельно ранил Владимира. Характер ранения оказался несовместимым с жизнью", - говорится в сообщении.

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Яськив Владимир Богданович родился 29 июля 1977 года и был родом из поселка Большие Борки Тернопольской области.

За 9 июля боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела погиб один украинский военный. Еще в трех ранения.