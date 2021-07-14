Оккупанты бьют из артиллерии по гражданским, в ВСУ потери

Последствия обстрелов в Тарамчуке. Фото: facebook.com/pressjfo.news

13 июля российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один воин погиб.

"Еще пятеро военных получили ранения, один - боевое травмирования. Их доставили в больницу. Состояние здоровья одного из раненых - тяжелое, остальных - удовлетворительное", - сообщили в ООС.

Вчера боевики стреляли из автоматических станковых и противотанковых станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов 82-го и 120-го калибров, артиллерии калибров 122 мм и 152 мм, стрелкового оружия. Под прицел попали украинские позиции неподалеку Водяного, Южного, Павлополь, Широкино, Луганского Донецкой облати и Троицкого, Причепиловка Луганской.

В селе Тарамчук Марьинского района Донецкой области боевики, кроме украинских позиций, обстреляли дома людей из артиллерии калибра 122 мм. Также военные ООС зафиксировали два пролета вражеских беспилотников с пересечением линии разграничения.

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Сегодня утром недалеко Луганского противник накрыл позиции ООС из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Один военный получил ранения. Сейчас в больнице, его состояние удовлетворительное.

13 июля 2021 года с 7:40 до 8:25 наемники со стороны оккупированного населенного пункта Сигнальное осуществили прицельный обстрел населенного пункта Тарамчук, применив артиллерийские системы калибра 122 мм. Всего оккупанты выпустили более 30 снарядов. Повредили гражданские здания и трансформаторную подстанцию. Это привело к обесточиванию улиц Яблоневой и Широкой. Никто из гражданских жителей не пострадал. Украинская сторона СЦКК заявила, что оккупанты сознательно занимаются провокациями.