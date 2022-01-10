Оккупанты бросили за решетку 20-летнего украинца с пороком сердца и держат почти два года

Украинца Богдана Максименко почти два года незаконно удерживают в Западной исправительной колонии №97 в Донецкой области. Оккупационные власти обвиняют его по нескольким статьям, в частности в "призывах к экстремистской деятельности". Фото: t.me/denisovaombudsman

Украинца Богдана Максименко почти два года незаконно удерживают в Западной исправительной колонии №97 на временной оккупированной территории Донецкой области.

У него врожденный порок сердца и его состояние ухудшается с каждым днем, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

10 апреля 2020 года домой к 20-летнему Богдану пришли люди в военной форме без опознавательных знаков. После обысков изъяли технику, а парня забрали. 73 дня родные не знали о его местонахождении.

"Богдан никогда не скрывал своей гражданской позиции и осуждал российскую агрессию против Украины. За месяц до задержания он написал пост в Facebook: "Есть вещи, ради которых можно вытерпеть все, ведь есть мы - украинцы, и есть наша большая семья - вся Украина" , - рассказала Денисова.

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Впоследствии выяснилось, что Богдан находится в Макеевке, в СИЗО так называемого министерства госбезопасности ДНР, расположенного на территории колонии №97.

Все дни задержанный не имел жизненно необходимых лекарств, при том, что у него инвалидность II группы из-за врожденного порока сердца.

"В исправительном учреждении квалифицированной медицинской помощи ему не оказывают. Учитывая критическое состояние здоровья Богдана Максименко настаиваю на его немедленном освобождении", - добавила Денисова.

Оккупационные власти обвиняют Богдана по нескольким статьям, в частности в "призывах к экстремистской деятельности".

Людмила Денисова просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать. У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Единственное, что им известно - о жестоких пытках, которые Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.