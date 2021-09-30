Оккупанты били по ВСУ из гранатометов. Чем закончилось

29 сентября вооруженные формирования России семь раз нарушили режим прекращения огня.
Потерь среди наших воинов нет, отчитываются в ООС.
Вчера в районе Золотого-4 Попаснянского района Луганской области противник вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
Вблизи Песков Ясиноватского района Донецкой области обстреляли наши позиции по ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Шумов Бахмутского района Донецкой области враг совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
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В направлении ЛебединскогоВолновахского района Донецкой области оккупанты четыре раза вели плотный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Украинские военнослужащие открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный разрешил военным в зоне боевых действий на Донбассе вновь открывать ответный огонь по боевикам РФ без согласования с руководством. Залужный приказом избавил военных от необходимости заполнять лишнюю документацию. Командирам разрешили применять все доступное вооружение.
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