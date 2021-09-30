Боевик ЛНР сдался украинской армии

К украинским бойцам вышел боевик ЛНР. Фото: Эспрессо

Боевик так называемой ЛНР с автоматом вышел к украинским позициям и сдался военным ВСУ.

"Увидели, что в направлении наших позиций движется какое-то неизвестное лицо. Внимательно следя, мы максимально близко подпустили идущего. Через несколько минут поняли, что это военный с оружием. Когда он подошел вплотную к нашему наблюдателю – мы быстро обезоружили его и сразу же доложили своему командиру", – сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.

23-летний парень проходил "службу" в "6-м отдельном мотострелковом полку", базирующемся во временно оккупированной Кадиевке, в должности механика-водителя. Он присоединился к российско-оккупационным наемникам еще в 2016 году, как только достиг совершеннолетия. К этому его побудил родной отец, уже находившийся в рядах наемников.

"Там, в кругу пылких поклонников "русского мира", он впервые попробовал наркотики. Его угостили сослуживцы, и парень стал наркозависимым. По словам боевика, наркотики и алкоголь в его подразделении – вполне привычная вещь. А дисциплина как понятие – отсутствует вообще. Не выдержав издевательств и постоянного унижения как от российских кураторов, так и от своих сослуживцев, парень решил добровольно перейти на подконтрольную Украине территорию", – говорится в сообщении.

Его не остановили даже страх быть расстрелянным другими боевиками и минные поля, которые пришлось пересечь. Если выяснится, что перебежчик не успел совершить тяжких преступлений против людей, то он может быть освобожден от ответственности, согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса.

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На оккупированных территориях Луганщины и Донетчины ухудшается эпидемиологическая ситуация из-за нехватки карантинных мероприятий. "Министерства здравоохранения" ЛНР и ДНР свидетельствуют, что уровень смертности на этих территориях составляет от 8,5% до 10%. Он связан не только с распространением коронавируса. На оккупированных территориях испытывают российскую вакцину Sputnik Light. Она несертифицирована.